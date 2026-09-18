Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Commercial Vehicle Group-Anlage
|
18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Commercial Vehicle Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 838,235 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 459,56 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 17.09.2026 auf 2,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,40 Prozent verringert.
Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 124,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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