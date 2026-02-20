NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment gewesen.

Am 17.02.2023 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 8,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 218,027 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 119,37 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 19.02.2026 auf 1,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,81 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Commercial Vehicle Group eine Marktkapitalisierung von 62,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

