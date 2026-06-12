NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Commercial Vehicle Group gewesen.

Die Commercial Vehicle Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag 10,03 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investierten, hätten nun 9,970 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Anteile wären am 11.06.2026 50,55 USD wert, da der Schlussstand 5,07 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,45 Prozent verringert.

Commercial Vehicle Group wurde am Markt mit 180,42 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at