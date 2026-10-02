NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,61 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,406 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 390,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,98 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Commercial Vehicle Group einen Börsenwert von 119,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at