Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment gewesen.

Am 16.01.2025 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 2,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,662 Commercial Vehicle Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 1,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,09 Prozent.

Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 64,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.

mehr Nachrichten