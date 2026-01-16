NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment gewesen.

Am 16.01.2025 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 2,19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,662 Commercial Vehicle Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 1,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,09 Prozent.

Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 64,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at