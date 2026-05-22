NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Commercial Vehicle Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Commercial Vehicle Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Commercial Vehicle Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,026 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,60 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 21.05.2026 auf 4,81 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,40 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Commercial Vehicle Group eine Börsenbewertung in Höhe von 172,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at