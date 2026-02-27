Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
|Lukrative Commercial Vehicle Group-Investition?
|
27.02.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commercial Vehicle Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 9,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,881 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18,82 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 26.02.2026 auf 1,73 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 18,82 USD, was einer negativen Performance von 81,18 Prozent entspricht.
Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.
Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Commercial Vehicle Group Inc.
|1,43
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.