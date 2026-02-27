Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Commercial Vehicle Group-Investition? 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commercial Vehicle Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 9,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,881 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18,82 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 26.02.2026 auf 1,73 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 18,82 USD, was einer negativen Performance von 81,18 Prozent entspricht.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Commercial Vehicle Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commercial Vehicle Group Inc. 1,43 -0,69% Commercial Vehicle Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen