NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commercial Vehicle Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 9,19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,881 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18,82 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 26.02.2026 auf 1,73 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 18,82 USD, was einer negativen Performance von 81,18 Prozent entspricht.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at