WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

Frühes Investment 26.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,63 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hat, hat nun 150,830 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 223,23 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 24.12.2025 auf 1,48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,68 Prozent abgenommen.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

