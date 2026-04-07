NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compugen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Compugen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Compugen-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Compugen-Papier letztlich bei 0,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Compugen-Papier investiert hätte, hätte er nun 152,602 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Compugen-Papiere wären am 06.04.2026 332,67 USD wert, da der Schlussstand 2,18 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 232,67 Prozent gleich.

Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 213,73 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at