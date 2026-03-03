Compugen Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Compugen-Anteile bei 1,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Compugen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 552,486 Compugen-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.03.2026 1 243,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,31 Prozent vermehrt.
Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 210,26 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
