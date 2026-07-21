Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Profitable Compugen-Anlage?
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21.07.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Compugen-Aktie betrug an diesem Tag 1,51 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 66,225 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 2,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,97 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,97 Prozent erhöht.
Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 224,09 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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