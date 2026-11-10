Compugen Aktie

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WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Compugen-Anlage unter der Lupe 10.11.2026 10:03:31

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Compugen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2025 wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,67 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Compugen-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 598,802 Compugen-Aktien. Die gehaltenen Compugen-Aktien wären am 09.11.2026 1 281,44 USD wert, da der Schlussstand 2,14 USD betrug. Damit wäre die Investition 28,14 Prozent mehr wert.

Compugen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 185,80 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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