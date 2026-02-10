NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Compugen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Compugen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compugen-Anteile an diesem Tag 0,82 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 1 225,640 Compugen-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 1,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 095,85 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 109,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Compugen eine Marktkapitalisierung von 156,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

