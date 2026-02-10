Compugen Aktie

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

Compugen-Anlage 10.02.2026 10:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Compugen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Compugen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Compugen-Anteile an diesem Tag 0,82 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 1 225,640 Compugen-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.02.2026 auf 1,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 095,85 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 109,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Compugen eine Marktkapitalisierung von 156,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

