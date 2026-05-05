NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Compugen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 587,302 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 190,48 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 04.05.2026 auf 2,64 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 4 190,48 USD, was einer positiven Performance von 319,05 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Compugen einen Börsenwert von 256,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at