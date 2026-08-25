NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compugen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8 695,652 Compugen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 521,74 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 24.08.2026 auf 2,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +125,22 Prozent.

Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 247,38 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at