Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Performance im Blick
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25.08.2026 10:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8 695,652 Compugen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 521,74 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 24.08.2026 auf 2,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +125,22 Prozent.
Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 247,38 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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