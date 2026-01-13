NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Compugen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 94,340 Compugen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 1,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 186,79 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 186,79 USD, was einer positiven Performance von 86,79 Prozent entspricht.

Am Markt war Compugen jüngst 175,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at