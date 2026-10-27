NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Compugen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Compugen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 633,987 Compugen-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (1,88 USD), wäre die Investition nun 3 063,73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 69,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Compugen einen Börsenwert von 177,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at