Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Frühe Anlage
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17.11.2026 10:03:25
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compugen-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Compugen-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Compugen-Anteile an diesem Tag 0,61 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Compugen-Aktie investiert hat, hat nun 16 313,214 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 33 278,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,04 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 232,79 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Compugen bezifferte sich zuletzt auf 198,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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