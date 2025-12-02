Compugen Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compugen von vor 10 Jahren verloren
Das Compugen-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,54 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 132,626 Compugen-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 200,27 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 79,97 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Compugen einen Börsenwert von 145,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
