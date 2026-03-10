Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lukrative Compugen-Investition?
|
10.03.2026 10:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compugen von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 0,74 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 13 511,688 Compugen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 2,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 050,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 190,50 Prozent angewachsen.
Compugen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 202,98 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
