Compugen Aktie

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WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Profitable Compugen-Anlage? 20.10.2026 10:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compugen von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Compugen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,72 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 1 386,963 Compugen-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (1,97 USD), wäre die Investition nun 2 732,32 USD wert. Damit wäre die Investition 173,23 Prozent mehr wert.

Compugen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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