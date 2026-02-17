Compugen Aktie

Frühe Anlage 17.02.2026 10:11:40

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compugen von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Compugen-Aktien gewesen.

Compugen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compugen-Anteile bei 13,21 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 757,002 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 1 249,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,65 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 1 249,05 USD entspricht einer negativen Performance von 87,51 Prozent.

Compugen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 154,36 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Compugen Ltd. 1,70 2,73% Compugen Ltd.

