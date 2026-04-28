Compugen Aktie

Compugen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Compugen-Performance im Blick 28.04.2026 10:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compugen von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Compugen gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Compugen-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Compugen-Papiers betrug an diesem Tag 1,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 69,444 Compugen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 2,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,78 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 102,78 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Compugen eine Marktkapitalisierung von 293,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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