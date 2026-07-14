Compugen Aktie

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WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Performance unter der Lupe 14.07.2026 10:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Compugen-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Compugen-Aktie an diesem Tag bei 6,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 536,098 Compugen-Aktien. Die gehaltenen Compugen-Papiere wären am 13.07.2026 3 533,03 USD wert, da der Schlussstand 2,30 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64,67 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Compugen bezifferte sich zuletzt auf 226,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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