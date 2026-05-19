Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lukratives Compugen-Investment?
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19.05.2026 10:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Compugen-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Compugen-Papier bei 6,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,749 Compugen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,18 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 18.05.2026 auf 2,86 USD belief. Mit einer Performance von -57,82 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 260,07 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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