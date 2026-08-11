Compugen Aktie

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WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Rentable Compugen-Anlage? 11.08.2026 10:04:10

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Compugen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Compugen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Compugen-Anteile an diesem Tag bei 6,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,556 Compugen-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 34,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,94 Prozent abgenommen.

Compugen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 227,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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