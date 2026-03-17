Compugen Aktie

Compugen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080

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Profitabler Compugen-Einstieg? 17.03.2026 10:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Compugen-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Compugen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Compugen-Papiers betrug an diesem Tag 9,22 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,846 Compugen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 24,62 USD, da sich der Wert eines Compugen-Anteils am 16.03.2026 auf 2,27 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 75,38 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Compugen eine Börsenbewertung in Höhe von 215,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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