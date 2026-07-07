NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Compugen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Compugen-Anteile an diesem Tag 7,53 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 132,802 Compugen-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.07.2026 313,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,36 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 68,66 Prozent eingebüßt.

Compugen war somit zuletzt am Markt 215,47 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at