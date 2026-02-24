NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Compugen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Compugen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,81 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Compugen-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,790 Compugen-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 1,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,45 Prozent verringert.

Am Markt war Compugen jüngst 160,01 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at