Das wäre der Verlust bei einem frühen Compugen-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Compugen-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Compugen-Aktie an diesem Tag 4,61 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,692 Compugen-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 41,21 USD, da sich der Wert eines Compugen-Anteils am 23.11.2026 auf 1,90 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 58,79 Prozent.

Am Markt war Compugen jüngst 174,49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at