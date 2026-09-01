NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Compugen-Aktien gewesen.

Compugen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 14,265 Compugen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Compugen-Anteile wären am 31.08.2026 36,52 USD wert, da der Schlussstand 2,56 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63,48 Prozent.

Insgesamt war Compugen zuletzt 246,08 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at