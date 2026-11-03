Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Lohnende Compugen-Investition?
|
03.11.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compugen von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Compugen-Anteile bei 6,00 USD. Bei einem Compugen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,667 Compugen-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Compugen-Papiere wären am 02.11.2026 33,00 USD wert, da der Schlussstand 1,98 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 67,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte Compugen einen Börsenwert von 187,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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