Compugen Aktie
WKN: 553001 / ISIN: IL0010852080
|Langfristige Anlage
|
29.09.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compugen von vor 5 Jahren angefallen
Compugen-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Compugen-Papier investiert hätte, hätte er nun 168,919 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.09.2026 393,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,33 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60,64 Prozent verringert.
Insgesamt war Compugen zuletzt 225,15 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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