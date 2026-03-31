NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Computer Programs and Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 31.03.2016 wurden Computer Programs and Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Computer Programs and Systems-Aktie bei 52,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,186 Computer Programs and Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Computer Programs and Systems-Aktie auf 14,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 268,61 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 73,14 Prozent gleich.

Computer Programs and Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 212,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at