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Computer Programs and Systems Aktie

Computer Programs and Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575308 / ISIN: US2053061030

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Hochrechnung 14.04.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Computer Programs and Systems-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Computer Programs and Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,27 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,416 Computer Programs and Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (21,22 USD), wäre das Investment nun 72,50 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,50 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Computer Programs and Systems belief sich zuletzt auf 268,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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