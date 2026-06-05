Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Comtech Telecommunications-Investition im Blick
|
05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Comtech Telecommunications-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,20 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 454,545 Comtech Telecommunications-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Comtech Telecommunications-Papiers auf 5,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 454,55 USD wert. Mit einer Performance von +145,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Comtech Telecommunications erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 166,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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