Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Lukrative Comtech Telecommunications-Investition? 12.06.2026 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Comtech Telecommunications-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Comtech Telecommunications-Anteile bei 9,23 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 083,424 Comtech Telecommunications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 972,91 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 11.06.2026 auf 4,59 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,27 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications bezifferte sich zuletzt auf 127,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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