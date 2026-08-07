Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Frühe Investition 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Comtech Telecommunications-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Comtech Telecommunications-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Comtech Telecommunications-Aktie bei 9,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,669 Comtech Telecommunications-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (1,72 USD), wäre die Investition nun 176,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,34 Prozent verringert.

Comtech Telecommunications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,69 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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