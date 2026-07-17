NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Comtech Telecommunications-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Comtech Telecommunications-Papier bei 23,05 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,384 Comtech Telecommunications-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 72,02 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 16.07.2026 auf 1,66 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,80 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Comtech Telecommunications einen Börsenwert von 52,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at