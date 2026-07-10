NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Comtech Telecommunications-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Comtech Telecommunications-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,249 Comtech Telecommunications-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78,97 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 58,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at