Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Rentables Comtech Telecommunications-Investment?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Comtech Telecommunications-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,21 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 549,149 Comtech Telecommunications-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Comtech Telecommunications-Papiers auf 5,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 828,12 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 2 828,12 USD, was einer negativen Performance von 71,72 Prozent entspricht.
Insgesamt war Comtech Telecommunications zuletzt 152,98 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
