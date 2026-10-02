NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comtech Telecommunications-Investment verlieren können.

Die Comtech Telecommunications-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Comtech Telecommunications-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,765 Comtech Telecommunications-Aktien. Die gehaltenen Comtech Telecommunications-Papiere wären am 01.10.2026 15,65 USD wert, da der Schlussstand 1,33 USD betrug. Damit wäre die Investition um 84,35 Prozent gesunken.

Insgesamt war Comtech Telecommunications zuletzt 41,12 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at