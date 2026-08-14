Comtech Telecommunications Aktie

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WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Performance im Blick 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Comtech Telecommunications-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,46 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 377,929 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 1,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 665,15 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 93,35 Prozent.

Comtech Telecommunications markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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