Vor Jahren Comtech Telecommunications-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Comtech Telecommunications-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Comtech Telecommunications-Anteile an diesem Tag bei 2,90 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 344,828 Comtech Telecommunications-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 1,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 368,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -63,10 Prozent.

Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 33,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at