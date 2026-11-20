Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Lukratives Comtech Telecommunications-Investment?
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comtech Telecommunications-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die Comtech Telecommunications-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Comtech Telecommunications-Anteile an diesem Tag bei 2,90 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 344,828 Comtech Telecommunications-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 1,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 368,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -63,10 Prozent.
Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 33,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.
Analysen zu Comtech Telecommunications Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comtech Telecommunications Corp.
|0,92
|-5,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.