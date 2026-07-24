NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Comtech Telecommunications eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,72 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Comtech Telecommunications-Papier investiert hätte, hätte er nun 728,863 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Aktie auf 1,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 282,80 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 87,17 Prozent.

Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich jüngst auf 51,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at