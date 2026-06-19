Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Comtech Telecommunications-Investition? 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comtech Telecommunications-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Comtech Telecommunications-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,891 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 9,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 90,66 Prozent vermindert.

Comtech Telecommunications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 76,80 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.

mehr Nachrichten