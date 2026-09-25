Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Comtech Telecommunications-Investition im Blick
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Comtech Telecommunications-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Comtech Telecommunications-Anteile an diesem Tag bei 2,57 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3 891,051 Comtech Telecommunications-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 5 408,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,39 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 45,91 Prozent.
Alle Comtech Telecommunications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43,20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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