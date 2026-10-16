Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Frühe Anlage
|
16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comtech Telecommunications-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Comtech Telecommunications-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 10,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 930,233 Comtech Telecommunications-Aktien. Die gehaltenen Comtech Telecommunications-Anteile wären am 15.10.2026 1 348,84 USD wert, da der Schlussstand 1,45 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 86,51 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Comtech Telecommunications eine Börsenbewertung in Höhe von 38,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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