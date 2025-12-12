Comtech Telecommunications Aktie

Comtech Telecommunications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Comtech Telecommunications-Anlage unter der Lupe 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Comtech Telecommunications-Anteile letztlich bei 19,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Comtech Telecommunications-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,607 Comtech Telecommunications-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 183,20 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 11.12.2025 auf 3,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,68 Prozent abgenommen.

Comtech Telecommunications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104,30 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comtech Telecommunications Corp.mehr Nachrichten