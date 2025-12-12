Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
|Comtech Telecommunications-Anlage unter der Lupe
|
12.12.2025 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Comtech Telecommunications-Anteile letztlich bei 19,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Comtech Telecommunications-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,607 Comtech Telecommunications-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 183,20 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 11.12.2025 auf 3,62 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81,68 Prozent abgenommen.
Comtech Telecommunications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104,30 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!