Comtech Telecommunications Aktie

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WKN: 860733 / ISIN: US2058262096

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Lukrativer Comtech Telecommunications-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Papier Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Comtech Telecommunications-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Comtech Telecommunications-Anteile 10,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,191 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 1,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11,12 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 88,88 Prozent.

Comtech Telecommunications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,96 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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